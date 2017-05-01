Радио КБР 18.00 rus — 2017.05.12 18:30

— Сегодня Глава КБР Юрий Коков встретился со старшим советником Президента открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Валентином Гапановичем.— Сегодня отмечается Международный день медицинских сестер.(ЗАПИСЬ: сотрудник Городской поликлиники №7).— В столице Кабардино-Балкарии пройдет акция «Заряжайся, Нальчик».— В Кабардино-Балкарии продолжается реализация проекта ОНФ «Генеральная уборка». (ЗАПИСЬ: Тенгиз Мокаев, региональный координатор проекта).