Радио КБР 18.00 rus — 2018.04.27 18:34

-Глава КБР образовал Совет по защите прав потребителей.— Сегодня в стране отмечается день Российского парламентаризма. (ЗАПИСЬ: Т.Егорова, Председатель Парламента КБР).-В Нальчике на брифинге МВД по КБР обсуждали обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения в республике майских праздничных мероприятий.— В КБР стартовала научно-практическая конференция «Перспектива-2018» .— В Эльбрусском районе празднование Дня возрождения балкарского народа состоится 29 апреля.( Руководитель пресс-службы местной администрации Эльбрусского муниципального района- А.Тарим)