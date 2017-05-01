Радио КБР 18.00 rus — 2017.05.11 18:28
— Глава КБР Юрий Коков поздравил Героя Социалистического труда, ветерана Великой Отечественной войны Николая Евтушенко с днем рождения.
— В Музее ИЗО им.Ткаченко продолжается выставка экспозиции из фондов музея. (ЗАПИСЬ: Нина Леонтьева, заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея.)
-Информация УМВД России по г. Нальчик. (ЗАПИСЬ: З. Шогенова, специалист по связям со СМИ УМВД России по Нальчику).
— Уроженец Кабардино-Балкарии установил россисйкий рекорд по хайлайну.

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.05.11 18:31

-«2017-30 гъэхэм УФ-м и хъыбарегъащ1э 1энат1эхэм жылагъуэм и деж зыщегъэужьыным теухуа стратегием» 1э щ1идзащ ди къэралым и Президент Путин Владимир.

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Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2017.05.11 18:29

— Нальчикде кёп къатлы юйлени арбазларын тапландырлыкъдыла

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2017.05.11 18:28

— Глава КБР Юрий Коков поздравил Героя Социалистического труда, ветерана Великой Отечественной войны Николая Евтушенко с днем рождения.

Подробнее