Радио КБР 18.00 rus — 2017.05.11 18:28

— Глава КБР Юрий Коков поздравил Героя Социалистического труда, ветерана Великой Отечественной войны Николая Евтушенко с днем рождения.— В Музее ИЗО им.Ткаченко продолжается выставка экспозиции из фондов музея. (ЗАПИСЬ: Нина Леонтьева, заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея.)-Информация УМВД России по г. Нальчик. (ЗАПИСЬ: З. Шогенова, специалист по связям со СМИ УМВД России по Нальчику).— Уроженец Кабардино-Балкарии установил россисйкий рекорд по хайлайну.