Радио КБР 18.00 rus — 2018.04.10 18:30
— Сегодня Юрий Коков провел прием граждан по личным вопросам.
— Юрий Коков проинспектировал ход ремонтных работ, ведущихся на улице Калюжного.
— Армейская авиация 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа проводит сборы в Приэльбрусье.
— В Нальчикском зоопарке открыли новый экзотеррариум. (ЗАПИСЬ: М.Дышеков, заместитель директора зоопарка).
— Благотворительный фонд «Шаг вперед» открыл сбор средств на строительство манежа для проведения лечебной верховой езды. (ЗАПИСЬ: Л.Аткаева, член попечительского совета).