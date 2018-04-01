Радио КБР 18.00 rus — 2018.04.10 18:30

— Сегодня Юрий Коков провел прием граждан по личным вопросам.— Юрий Коков проинспектировал ход ремонтных работ, ведущихся на улице Калюжного.— Армейская авиация 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа проводит сборы в Приэльбрусье.— В Нальчикском зоопарке открыли новый экзотеррариум. (ЗАПИСЬ: М.Дышеков, заместитель директора зоопарка).— Благотворительный фонд «Шаг вперед» открыл сбор средств на строительство манежа для проведения лечебной верховой езды. (ЗАПИСЬ: Л.Аткаева, член попечительского совета).