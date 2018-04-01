Радио КБР 18.00 rus — 2018.04.10 18:30
— Сегодня Юрий Коков провел прием граждан по личным вопросам.
— Юрий Коков проинспектировал ход ремонтных работ, ведущихся на улице Калюжного.
— Армейская авиация 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа проводит сборы в Приэльбрусье.
— В Нальчикском зоопарке открыли новый экзотеррариум. (ЗАПИСЬ: М.Дышеков, заместитель директора зоопарка).
— Благотворительный фонд «Шаг вперед» открыл сбор средств на строительство манежа для проведения лечебной верховой езды. (ЗАПИСЬ: Л.Аткаева, член попечительского совета).

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.04.10 18:35

-Республикэм и щыхьэрым транспорт зэхэк1ып1э гъуэгухэр къызэрызэрагъэпэщыжым зыщигъэгъуэзащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.04.10 18:33

— Нальчикде Калюжный орамда жангы жол ишлене турады.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.04.10 18:30

— Сегодня Юрий Коков провел прием граждан по личным вопросам.

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