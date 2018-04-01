Радио КБР 18.00 rus — 2018.04.09 18:26
— Глава КБР подписал соглашение о сотрудничестве с Северным флотом.
— Мурат Керефов назначен первым заместителем председателя правительства КБР.
— На руслорегулировочные работы в Эльбрусском р-не направят 1 млн руб. (ЗАПИСЬ: В.Болотоков, заместитель Председателя правительства КБР).
— Сегодня в КБГУ стартовал фестиваль «Студенческая весна» (Руководитель пресс-службы КБГУ- М.Сенич.)
— Сборная Кабардино-Балкарии завоевала 5 медалей на чемпионате и первенстве Северо-Кавказского федерального округа по ММА. (ЗАПИСЬ: М.Афашагов, президент Федерации смешанных единоборств КБР).
-Русский драмтеатр им. М. Горького покажет сегодня один из своих лучших спектаклей.