Радио КБР 18.00 rus — 2018.04.02

— В КБР началась весенняя призывная кампания— Более 25 миллионов рублей дополнительно направлено на устойчивое развитие сельских территорий в Кабардино-Балкарии.— Три медали завоевали самбисты Кабардино-Балкарии на всероссийском мастерском турнире в Черкесске.— Сегодня в торгово-развлекательном центре «Галерея» прошли пожарно-тактические учения. (Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров.).— Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с начала этого месяца индексируются (Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М.Битоков.)