Радио КБР 18.00 rus — 2017.05.10 18:33

-Глава КБР провел рабочее совещание по вопросам благоустройства дворовых территорий— В ОПФР по КБР налажена работа телефонной «горячей линии». (Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР -М. Битоков.)-Спасатель из КБР намерен покорить Эверест.— В Минобрнауки КБР будут чествовать победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 уч.года.-«Балкарский государственный драматический театр им. К. Кулиева» продолжает свои гастроли по регионам России.-«Спартак-Нальчик» на своем поле сразится с ФК «Сибирь» .