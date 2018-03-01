Радио КБР 18.00 rus — 2018.03.30

— Соглашение о создании в Кабардино-Балкарии производственной площадки совместного российско-французского предприятия по крупноузловой сборке канатных дорог перешло в практическую плоскость— В Нальчике проходит научно-практическая конференция «Современные достижения и возможности в практической урологии».(Помощник Министра здравоохранения КБР-Л.Шомахова.)— В Кабардино-Балкарии определены 13 территорий для благоустройства.( Руководитель пресс-служба регионального отделения ОНФ –А. Пшигошева.)— Спартак-Нальчик проведет домашний матч с новороссийским Черноморцем.— Северокавказский театральный фестиваль юмора переносится на 10 апреля.