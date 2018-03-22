Радио КБР 18.00 rus — 2018.03.22
— Индексирование пенсий начнется 1 апреля.
— В КБР приступили к празднованию Дня возрождения балкарского народа. (ЗАПИСЬ: А.Тарим, руководитель пресс-службы местной администрации Эльбрусского муниципального района).
— На базе музея ИЗО им Ткаченко проводятся мастер-классы по обучению национальным ремеслам. (ЗАПИСЬ: И.Власова, заведующая сектором организационно-массовой работы музея).
— Строительство малой Верхнебалкарской гидроэлектростанции завершится к концу этого года.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2018.03.22

— УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и 1уэхухэмк1э министерствэм щ1ыгъуу «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» предприятием

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2018.03.22

— Быйыл КъМ-ны Параламентине 25-болады

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.03.22

— Индексирование пенсий начнется 1 апреля

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2018.03.22

— УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и 1уэхухэмк1э министерствэм щ1ыгъуу «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» предприятием и унафэщ1хэм Австрием, Германием я курортхэр зрагъэлъагъу

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2018.03.22

— Быйыл КъМ-ны Параламентине 25-болады

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 rus — 2018.03.22

— Индексирование пенсий начнется 1 апреля

Подробнее