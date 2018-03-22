Радио КБР 18.00 rus — 2018.03.22

— Индексирование пенсий начнется 1 апреля— В КБР приступили к празднованию Дня возрождения балкарского народа. (ЗАПИСЬ: А.Тарим, руководитель пресс-службы местной администрации Эльбрусского муниципального района).— На базе музея ИЗО им Ткаченко проводятся мастер-классы по обучению национальным ремеслам. (ЗАПИСЬ: И.Власова, заведующая сектором организационно-массовой работы музея).— Строительство малой Верхнебалкарской гидроэлектростанции завершится к концу этого года.