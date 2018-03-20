Радио КБР 18.00 rus — 2018.03.20
— Сегодня в Парламенте КБР прошло очередное заседание. (ЗАПИСЬ: Б.Зумакулов, уполномоченный по правам человека в КБР).
— КБР получит субсидии из федерального бюджета на повышение заработной платы бюджетников.
— В музее ИЗО им. А.Ткаченко сегодня открылась выставка национальных ремесел. (ЗАПИСЬ: А.Кунижева, директор Центра эстетического воспитания детей имени Жабаги Казаноко).
— В СКГИИ показывают «Балкарию в лицах».
— Спортсмены из КБР завоевали 9 медалей на первенстве Северного Кавказа по самбо.