Радио КБР 18.00 rus — 2018.03.20

— Сегодня в Парламенте КБР прошло очередное заседание. (ЗАПИСЬ: Б.Зумакулов, уполномоченный по правам человека в КБР).— КБР получит субсидии из федерального бюджета на повышение заработной платы бюджетников.— В музее ИЗО им. А.Ткаченко сегодня открылась выставка национальных ремесел. (ЗАПИСЬ: А.Кунижева, директор Центра эстетического воспитания детей имени Жабаги Казаноко).— В СКГИИ показывают «Балкарию в лицах».— Спортсмены из КБР завоевали 9 медалей на первенстве Северного Кавказа по самбо.