Радио КБР 18.00 rus — 2018.03.16

— Сегодня состоялось первое Заседание Консультативного совета при Председателе Парламента КБР. (ЗАПИСЬ: М.Шогенова, главный врач ГБУЗ «Центр организации специализированной аллергологической помощи» Минздрава КБР).— На «Эльбрусе» построят новые канатные дороги.— В Кабардино- Балкарии сегодня прйодет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». (Старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитана полиции А. Моторова.)— Более 300 сотрудников чрезвычайного ведомства Кабардино-Балкарии обеспечат безопасность избирательных участков (Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров.)