Радио КБР 18.00 rus — 2018.03.12

— В Кабардино-Балкарии на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет направят около 500 миллионов рублей— В рамках объявленного Президентом России Года добровольца в Нальчике открыт региональный ресурсный центр по поддержке и развитию волонтерского движения.— 13 марта — Пресс-конференция с учащимися гимназии №4 г.о. Нальчик, занявшими второе место на X Всероссийском технологическом фестивале PROFEST.— Сегодня последний день подачи заявлений для участия в выборах Президента России по месту пребывания (Л. КАЗИЕВ).— В КБР с начала года произошел 81 пожар. (Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров).