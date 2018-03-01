Радио КБР 18.00 rus — 2018.03.12
— В Кабардино-Балкарии на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет направят около 500 миллионов рублей.
— В рамках объявленного Президентом России Года добровольца в Нальчике открыт региональный ресурсный центр по поддержке и развитию волонтерского движения.
— 13 марта — Пресс-конференция с учащимися гимназии №4 г.о. Нальчик, занявшими второе место на X Всероссийском технологическом фестивале PROFEST.
— Сегодня последний день подачи заявлений для участия в выборах Президента России по месту пребывания (Л. КАЗИЕВ).
— В КБР с начала года произошел 81 пожар. (Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров).

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Радио КБР 07.10 kab — 2018.03.13

— Хъыбарырэ макъэмэк1э зыхэлъ «Махуэпежьэ» нэтын.

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Радио КБР 07.10 bal — 2018.03.13

— «Малкъар тангла» информация-музыка бериу.

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Радио КБР 07.10 rus — 2018.03.13

— Информационно-музыкальный канал «С УТРА ПОРАНЬШЕ».

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Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2018.03.12

— Гара-Баши и деж бгым лыжэк1э къежэхыу щыхуам и лъыхъуак1уэ къегъэлак1уэхэр яут1ыпщащ

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