Радио КБР 18.00 rus — 2018.02.12

— Сегодня в Прокуратуре КБР прошла пресс-конференция. (Прокурор КБР- О.Жариков. )— Команда профессиональных спортсменов «Курорт Эльбрус» приняла участие во втором этапе Кубка России по фрирайду в Сочи.— Аварийная бригада устранила повреждение на газопроводе в городе Терек ( Советник директора по связям с общественностью ОАО «Газпром газораспределение Нальчик»- В.Иванова.)— Землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера произошло в Кабардино-Балкарии ( Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров.)