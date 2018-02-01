Радио КБР 18.00 rus — 2018.02.09

— Сегодня в Доме правительства КБР состоялась встреча руководителей Росприроднадзора, представляющих регионы СКФО.— Сегодня в Нальчике прошла межрегиональная конференция травматологов-ортопедов. (ЗАПИСЬ: М.Хубиев, министр здравоохранения).— В Нальчике стартовал фестиваль международного документального кино «Мы в большом мире. Истории из жизни». (ЗАПИСЬ: Ф.Щварц, режиссер фильма «Внуки Альенде»).— Представители республиканских СМИ стаи победителями ежегодного Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость».