Радио КБР 18.00 rus — 2018.02.07

— Председатель правительства КБР Алий Мусуков встретился с директором макрорегиона «Северный Кавказ» ФГУП «Почта России» Сергеем Муратовым.— МЧС России подводит сегодня итоги деятельности за 2017 год. (ЗАПИСЬ: К.Беров, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР).— «Машзавод» заключил договоры с оборонными предприятиями на поставку своей продукции.— В КБГУ откроется XII Выставка инновационных проектов молодых учёных Северного Кавказа. (ЗАПИСЬ: Н.Солгалова, пресс-секретарь КБГУ).