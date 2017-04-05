Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.05 18:30

— Глава КБР провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии.— Полпред Президента РФ в СКФО Олег Белавенцев в Пятигорске встретился с президентом Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроковым.— Сегодня в КБГУ им. Х.М. Бербекова отмечали День единения народов Белоруссии и России. (ЗАПИСЬ: С.Башиева)— С 1 марта на территории КБР зарегистрировано 96 поджогов сухой травянистой растительности. (ЗАПИСЬ: К.Беров.)— В Баксанском районе вручили награды ветеранам спорта. (ЗАПИСЬ: М.Дугулубгова.)