Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.05 18:30
— Глава КБР провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии.
— Полпред Президента РФ в СКФО Олег Белавенцев в Пятигорске встретился с президентом Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроковым.
— Сегодня в КБГУ им. Х.М. Бербекова отмечали День единения народов Белоруссии и России. (ЗАПИСЬ: С.Башиева)
— С 1 марта на территории КБР зарегистрировано 96 поджогов сухой травянистой растительности. (ЗАПИСЬ: К.Беров.)
— В Баксанском районе вручили награды ветеранам спорта. (ЗАПИСЬ: М.Дугулубгова.)