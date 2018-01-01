Радио КБР 18.00 rus — 2018.01.11 18:25

— Количество туристов, посетивших Приэльбрусье в минувшие праздники, увеличилось на 14%.— В ГУ МЧС России по КБР сегодня подвели итоги работы за 2017 год.( ЗАПИСЬ: В.Болотоков, Заместитель Председателя Правительства КБР; Председатель Комиссии Правительства КБР по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности).— В КБГУ подвели итоги двухдневного форума молодых разработчиков «От идеи к продукту». (ЗАПИСЬ: Н.Солгалова, пресс-секретарь КБГУ).— Мария Ласицкене (Кучина) выиграла всероссийский турнир по прыжкам в высоту.