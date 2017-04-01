Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.26 18:35

— Премьер-министр КБР Алий Мусуков встретился с заместителем председателя комитета по экологии и охране окружающей средыГосударственной Думы ФС РФ Владимиром Пановым.— Малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария» занял третье место в конкурсе по содержанию и культуре корабля.— В Нальчике закончилась пожарно-профилактическая неделя. (ЗАПИСЬ:А.Вороков, инструктор пожарно профилактического отдела г.о.Нальчик).— Сегодня в Нальчике прошла акция «Тополь Победы». (ЗАПИСЬ: З.Уянаева, пресс-секретарь г.о. Нальчик).