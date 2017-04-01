Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.26 18:35
— Премьер-министр КБР Алий Мусуков встретился с заместителем председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы ФС РФ Владимиром Пановым.
— Малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария» занял третье место в конкурсе по содержанию и культуре корабля.
— В Нальчике закончилась пожарно-профилактическая неделя. (ЗАПИСЬ:А.Вороков, инструктор пожарно профилактического отдела г.о.Нальчик).
— Сегодня в Нальчике прошла акция «Тополь Победы». (ЗАПИСЬ: З.Уянаева, пресс-секретарь г.о. Нальчик).

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.04.26 18:37

— Республикэм и къалипл1ым и паркхэр къагъэщ1эрэщ1энущ.

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Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2017.04.26 18:36

— КъМ-да «Гитче шахарланы парклары» деген проект хайырланыллыкъды.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.26 18:35

— Премьер-министр КБР Алий Мусуков встретился с заместителем председателя комитета по экологии и охране окружающей среды

Подробнее