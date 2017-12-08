Радио КБР 18.00 rus — 2017.12.08 18:25

-На подготовку к отопительному сезону в КБР потритили более 500 млн.руб.— Сегодня состоится Закрытие VI Международного фестиваля симфонической музыки имени Юрия Темирканова.— В ГКЗ пройдет концерт Кабардино-Балкарского государственного фольклорного ансамбля песни и пляски терских казаков.— На территории КБР проходит очередное профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель».(Старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитан полиции- А.Моторова.)-В Тырныаузе продолжается Всероссийский турнир по боксу (Гостренер республики по боксу З. Керефов.)-9 декабря — Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества.