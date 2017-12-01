Радио КБР 18.00 rus — 2017.12.04 18:29
-В Доме Правительства обсуждали эффективность принимаемых мер уполномоченными органами по усилению гос.экологического контроля в работе с отходами (Глава КБР-Ю.Коков.)
— В Нарткале состоялась встреча со старшеклассниками. Новости Пенсионного Фонда.( Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М.Битоков.)
— Сегодня в столице Кабардино-Балкарии стартовал X международный турнир по тхэквондо (WTF) «Кубок Эльбруса».
-В кадастровой палате состоится день приема граждан ( Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О.Ворокова.)

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.12.04 18:32

— КъБ-м ик1а студентыр урысейпсом щыпашэщ.

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Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2017.12.04 18:30

— Единая Россияны партия проектлерини чеклеринде маданият юйле ишленедиле.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2017.12.04 18:29

-В Доме Правительства обсуждали эффективность принимаемых мер уполномоченными органами по усилению гос.экологического контроля в работе с отходами

Подробнее