Радио КБР 18.00 rus — 2017.12.04 18:29

-В Доме Правительства обсуждали эффективность принимаемых мер уполномоченными органами по усилению гос.экологического контроля в работе с отходами(Глава КБР-Ю.Коков.)— В Нарткале состоялась встреча со старшеклассниками. Новости Пенсионного Фонда.( Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М.Битоков.)— Сегодня в столице Кабардино-Балкарии стартовал X международный турнир по тхэквондо (WTF) «Кубок Эльбруса».-В кадастровой палате состоится день приема граждан ( Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О.Ворокова.)