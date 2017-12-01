Радио КБР 18.00 rus — 2017.12.04 18:29
-В Доме Правительства обсуждали эффективность принимаемых мер уполномоченными органами по усилению гос.экологического контроля в работе с отходами (Глава КБР-Ю.Коков.)
— В Нарткале состоялась встреча со старшеклассниками. Новости Пенсионного Фонда.( Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М.Битоков.)
— Сегодня в столице Кабардино-Балкарии стартовал X международный турнир по тхэквондо (WTF) «Кубок Эльбруса».
-В кадастровой палате состоится день приема граждан ( Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О.Ворокова.)