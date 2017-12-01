Радио КБР 18.00 rus — 2017.12.01 18:22
— Кабардино-Балкария в 2018 году получит 135 млн рублей на развитие туркластера «Зарагиж».
— Глава КБР Ю.А.Коков провел прием граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».
— Глава КБР наградил сотрудников Следственного комитета.
-В Доме Правительства КБР прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.(Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров.)
-«Классики» КБР успешно выступили в Старобжегокае.

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.12.01 18:25

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий «Урысей зэкъуэт» политпартым и жылагъуэ приемнэу Налшык щы1эм нобэ ц1ыхухэм щахуэзащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2017.12.01 18:23

— Юрий Коков инсанланы приёмгъа алгъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2017.12.01 18:22

— Кабардино-Балкария в 2018 году получит 135 млн рублей на развитие туркластера «Зарагиж».

Подробнее