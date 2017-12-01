Радио КБР 18.00 rus — 2017.12.01 18:22

— Кабардино-Балкария в 2018 году получит 135 млн рублей на развитие туркластера «Зарагиж».— Глава КБР Ю.А.Коков провел прием граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».— Глава КБР наградил сотрудников Следственного комитета.-В Доме Правительства КБР прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.(Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров.)-«Классики» КБР успешно выступили в Старобжегокае.