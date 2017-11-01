Радио КБР 18.00 rus — 2017.11.30 18:31

-В КБР открыто движение по резервному мосту через реку Чегем.-В с.п. Озрек прошло выездное заседание президиума парламента КБР.(Зам.Председателя Парламента РСО –А- Б.Билаонов)-Форум в Магасе начал работу.-Сегодня в рамках VI Международного фестиваля симфонической музыки имени Юрия Темирканова состоится концерт молодых исполнителей.— В центре медицинской реабилитации Межрайонной многопрофильной больницы с. Анзорей состоялся прием пациентов рамках Дня открытых дверей.