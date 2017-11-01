Радио КБР 18.00 rus — 2017.11.29 18:35

— Сегодня состоялось заседание Комитета при Парламенте КБР по строительству,жилищно-коммунальному хозяйству и топливно- энергетическому комплексу. (ЗАПИСЬ: И.Марьяш, депутат Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва).— Парламент КБР проведет выездное заседание президиума в с.п. Озрек Лескенского муниципального района.— Высокогорный геофизический институт приступил к введению в эксплуатацию интерактивной карты возможных зон подтопления в КБР.— Лавинная безопасность горнолыжного курорта «Приэльбрусье» находится на особом контроле МЧС России. (ЗАПИСЬ: А. Алтудов, старший специалист – эксперт по связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР).