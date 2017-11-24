Радио КБР 18.00 rus — 2017.11.24 18:21

-Кабардино-Балкария получит 250 млн рублей из федерального бюджета.-12 декабря в Кадастровой палате состоится день приема граждан (Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра КБР –О. Ворокова.)— В Калиненграде в Музей Мирового океана открылась фотовыставка, посвященная природе и людям Северного Кавказа.— На территории КБР проходит очередное профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель».(Старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитан полиции- А.Моторова.)-Билял Махов поборется за награды Абсолютного чемпионата России.