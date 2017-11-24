Радио КБР 18.00 rus — 2017.11.24 18:21
-Кабардино-Балкария получит 250 млн рублей из федерального бюджета.
-12 декабря в Кадастровой палате состоится день приема граждан (Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра КБР –О. Ворокова.)
— В Калиненграде в Музей Мирового океана открылась фотовыставка, посвященная природе и людям Северного Кавказа.
— На территории КБР проходит очередное профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель».(Старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитан полиции- А.Моторова.)
-Билял Махов поборется за награды Абсолютного чемпионата России.

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.11.24 18:25

— Нобэ Германием къыщызэ1уаха «Бытырбыху диалог» форумышхуэм хэтщ КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Юрий.

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.11.24 18:23

— Парламентни оноучулары лескен районда инсанла бла тюбеширикдиле.

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Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2017.11.24 18:21

-Кабардино-Балкария получит 250 млн рублей из федерального бюджета.

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Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2017.11.24 16:31

— Урысеймрэ Германиемрэ я граждан жылагъуэ форумым и ет1уанэ махуэм хиубыдэу

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Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2017.11.24 16:29

— Парламентни оноучулары лескен районда инсанла бла тюбеширикдиле.

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