Радио КБР 18.00 rus — 2017.11.23 18:26

— Парламент КБР принял в первом чтении республиканский бюджет на 2018 г.( ЗАПИСЬ: Ж. Бештоков, и.о. министра финансов КБР).— Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества (ЗАПИСЬ: М. Битоков, руководитель пресс-службы ГУ ОПФР по КБР).— Республиканская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД по КБР).— Спортсмены из КБР выступят на первенстве России по дзюдо.