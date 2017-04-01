Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.24 18:35

— В Приэльбрусье отмечен высокий уровень организации отдыха.— Сегодня в МВД РФ по КБР прошла встреча с руководителем общественного совета при МВД России Анатолием Кучерена.— Сегодня в России стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». (ЗАПИСЬ: А.Хуштов, министр спорта КБР).— Завтра Министерство экономического развития КБР проведет информационно-просветительский семинар. (ЗАПИСЬ: Мадина Бетрозова, специалист по информации «Фонда микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства КБР»).