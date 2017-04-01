Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.24 18:35
— В Приэльбрусье отмечен высокий уровень организации отдыха.
— Сегодня в МВД РФ по КБР прошла встреча с руководителем общественного совета при МВД России Анатолием Кучерена.
— Сегодня в России стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». (ЗАПИСЬ: А.Хуштов, министр спорта КБР).
— Завтра Министерство экономического развития КБР проведет информационно-просветительский семинар. (ЗАПИСЬ: Мадина Бетрозова, специалист по информации «Фонда микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства КБР»).

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.04.24 18:37

— Хэку зауэшхуэм хэтахэм я феплъу щыт дэнлэчхэр гуэшыным теухуа Урысейпсо 1уэхугъуэм КъБ-м нобэ щыщ1идзащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.04.24 18:36

— «Георгиевская ленточка» деген тёрели акция башланнганды.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.24 18:35

— В Приэльбрусье отмечен высокий уровень организации отдыха.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.04.24 16:27

-1941-45 гъэхэм ек1уэк1а Хэку зауэшхуэм хэтахэм я феплъу щыт дэнлэчхэр гуэшыным теухуа Урысейпсо 1уэхугъуэм КъБ-м нобэ щыщ1идзащ.

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