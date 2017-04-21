Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.21 18:31

— Сегодня День местного самоуправления. Поздравление Главы КБР.— В Национальном Музее КБР проходит мастер — класс по цветоведению кандидата педагогических наук, профессора кафедры живописи, члена Союза Художников РФ Виталия Денисенко. (ЗАПИСЬ: В.Денисенко).— В ходе всероссийских учений МЧС КБР тушило условный лесной пожар(Главный специалист по пропаганде с общественностью и СМИ ведомства –К.Беров)Сегодня Кабардино-Балкария присоединится к Всероссийской акции «Библионочь – 2017».