Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.20 18:31

— В двух местностях КБР снят санитарный карантин.— В Нац.Музее КБР открылась выставка художников из Краснодара «Традиции и современность».(Министр культуры КБР- М.Кумахов.)— В Нальчике завтра стартует первый межрегиональный туристический форум «Caucasus-2017.(Председатель Оргкомитета первого межрегиональный туристический форум «Caucasus-2017» -Т.Караев.)— Баскетболисты Нальчика приняли участие в соревнованиях «Локобаскет».-В Кабардино-Балкарии проходит II этап командно-штабных учений.