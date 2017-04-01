Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.18 18:22

— В Министерстве образования, науки и по делам молодежи КБР состоялся республиканский семинар-совещание— Сегодня в общеобразовательной школе №9 г Нальчика начался региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2017». (ЗАПИСЬ: О.Коротких, директор школы).— Образцовый ансамбль национального танца «Джигиты Чегема» стал лауреатом I степени первого Всероссийского фестиваля-конкурса «Полифония сердец».— В Приэльбрусье пройдет IX-й ежегодный международный Фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race.