Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.18 18:22
— В Министерстве образования, науки и по делам молодежи КБР состоялся республиканский семинар-совещание
— Сегодня в общеобразовательной школе №9 г Нальчика начался региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2017». (ЗАПИСЬ: О.Коротких, директор школы).
— Образцовый ансамбль национального танца «Джигиты Чегема» стал лауреатом I степени первого Всероссийского фестиваля-конкурса «Полифония сердец».
— В Приэльбрусье пройдет IX-й ежегодный международный Фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race.