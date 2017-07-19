Радио КБР 18.00 kab — 2017.07.19 18:30

— «Кавказым мылъку хэлъхьэ» жыхуи1э хьэрычэтыщ1эхэм я е 4-нэ сессия нобэ Налшык къыщызэ1уахащ— Республикэм щылажьэ лагерь, санаторийхэм сабийхэм зызэрагъэпсэхум нэхъ тк1ийуэ к1элъылъыну къигъэуващ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий.— Прохладнэ районым Балъкъыпсрэ Бахъсэныпсрэ щызыхэлъадэм деж псым 1уихар къалъыхъуэ.— Шэрэдж районым метр мини 3-рэ 900-рэ зи лъагагъ къуршым щыхуащ Латвием къик1а альпинистыр.— Урысейм и щ1ып1э нэхъ дахэ дыдэу зыплъыхьак1уэхэм 1эмал имы1эу зрагъэлъэгъун хуейхэм я бжыгъэм хэтщ 1уащхьэмахуэ уардэ.— Кавказым ис лъэпкъхэм я спорт, щэнхабзэ фестивалым и муниципальнэ 1ыхьэ Налшык дэт «Спартак» стадионым июлым и 22-м щек1уэк1ынущ.