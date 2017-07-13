Радио КБР 18.00 kab — 2017.07.12 18:14
— Республикэм ит медицинэ 1уэхущ1ап1эхэр зи узыншагъэм сэкъат и1эхэр зыхуэныкъуэ 1эмэпсымэхэмк1э къызэрагъэпэщынущ.
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э «КъБ-м и пащхьэм щи1э ф1ыщ1эм папщ1э» орденыр хуагъэфэщащ скульптор Тхьэк1умашэ Михаил. (Тхьэк1умашэ Михаил — УФ-м щ1ыхь зи1э и сурэтыщ1, КъБ-м гъуазджэхэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ).
— Жылагъуэ транспорт зезыгъак1уэхэр къыщапщытэ рейд июлым и 11-м щегъэжьауэ и 13 пщ1ондэ щы1энущ.
— «Мир»-Гарабаши» станцхэр зэпызыщ1э канат гъуэгур зэк1э зэхуащ1ащ.
— Июлым и 25 пщ1ондэ телечэщанэм ремонт лэжьыгъэхэр щек1уэк1ынущ.
— Бэнэк1эмк1э дунейпсо федерацэм иригъэк1уэк1 рейтингым бжьыпэр щи1ыгъщ КъБ-м щыщ бэнак1уэ Джэду Аниуар.