Радио КБР 18.00 kab — 2017.07.05 18:20
— Егъэджак1уэхэм я къалэнхэр я гугъуагъ елъытауэ зыщхьэщыхауэ щытыным хуэгъэза федеральнэ системэр япэу къыщыхалъхьэну субъектхэм яхэтщ КъБ-рри.
— 1эщ гъэхъуным пэрытхэу субсидие зратынухэм я заявкэхэр КъБ-м мэкъумэш хозяйствэмк1э и министерствэм къыщы1ах.
— Бахъсэн районым и бэджэндырылажьэхэр мы махуэхэм зи ужь ит 1уэхугъуэхэм теухуауэ. (Къаскъул Хьэмидбий — Бахъсэн район администрацэм мэкъумэш хозяйствэмк1э управленэм и унафэщ1).
— Унагъуэм, лъагъуныгъэм, пэжыгъэм и Урысейпсо махуэм теухуа 1уэхугъуэхэр Налшык щек1уэк1ынущ.
— Дзюдомк1э Урысейпсо турнирым нобэ Налшык щыщ1идзащ.