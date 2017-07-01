Радио КБР 18.00 kab — 2017.07.05 18:20

— Егъэджак1уэхэм я къалэнхэр я гугъуагъ елъытауэ зыщхьэщыхауэ щытыным хуэгъэза федеральнэ системэр япэу къыщыхалъхьэну субъектхэм яхэтщ КъБ-рри— 1эщ гъэхъуным пэрытхэу субсидие зратынухэм я заявкэхэр КъБ-м мэкъумэш хозяйствэмк1э и министерствэм къыщы1ах.— Бахъсэн районым и бэджэндырылажьэхэр мы махуэхэм зи ужь ит 1уэхугъуэхэм теухуауэ. (Къаскъул Хьэмидбий — Бахъсэн район администрацэм мэкъумэш хозяйствэмк1э управленэм и унафэщ1).— Унагъуэм, лъагъуныгъэм, пэжыгъэм и Урысейпсо махуэм теухуа 1уэхугъуэхэр Налшык щек1уэк1ынущ.— Дзюдомк1э Урысейпсо турнирым нобэ Налшык щыщ1идзащ.