Радио КБР 18.00 kab — 2017.06.21 18:32

— Хэку зауэшхуэм зэрыщ1идзэрэ илъэс 76-рэ зэрыхъум хуэгъэза Урысейпсо фэеплъ 1уэхугъуэм КъБ-рри хэтынущ.-КъБ-м щыщ щ1эныгъэл1хэм я къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр утыку къыщрахьащ «Технопром 2017» форумым. (Хьэшыр Светланэ – химие щ1эныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор).— Муслъымэн дин щ1эныгъэл1 куэдым зэрыхуагъэфащэмк1э, ныжэбэ тохуэ къэдр жэщ лъап1эр. (Сыжажэ Алим – КъБ-м ис муслъымэнхэм я дин 1уэхущ1ап1эм и унафэщ1ым и къуэдзэ).-1уащхьэмахуэ и закъуэ дэк1ыну ежьа США-м къик1а альпинистыр къэлъыхъуэнымк1э зэран къахуохъу дунейм и щытык1эр.