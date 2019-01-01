Радио КБР 18.00 kab — 2019.01.30
— Хэку зауэшхуэм теухуа фэеплъ 1уэхугъуэхэр Налшык февралым и 1-м щек1уэк1ынущ.
— «Урысейм щыпэрытхэр» зэпеуэм и финал ныкъуэм пхык1а подполковник Дьяченко Сергей маф1эсым пэщ1эт къэрал 1уэхущ1ап1эм и зы къудамэм и унафэщ1у ягъэуващ.
— КъБ-м къэрал к1уэц1 1уэхухэмк1э министрым и къуэдзэ Хьэндэхъу Ахьмэд хэтащ полицэм и отделу Аруан районым щы1эм и коллегием.
— УФ-м и кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм хэт, продюсер ц1эры1уэ Нэгъаплъэ Аскэрбий нобэ къыщалъхуа махуэщ.