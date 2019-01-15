Радио КБР 18.00 kab — 2019.01.15

— КъБ-м и 1этащхьэм и дэ1эпыкъуэгъуу ягъэуващ Къущхьэбий Владимир.— Германием щек1уэк1ыну къэрал зэхуаку агропромышленнэ гъэлъэгъуэныгъэ иным нэхъыбэу зи гугъу щащ1ынур агропромышленнэ унэт1ыныгъэм технологиещ1эхэр къыщыхэлъхьэнырщ.— КъБ-м узыншагъэр хъумэнымк1э и министерствэм и гузэвэгъуэхэмк1э медицинэм и центрым е 8-нэ Урысейпсо зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ.— Информатикэм, хъыбарегъащ1э-коммуникацэ технологиещ1эхэм нэхъ кууэ щыхурагъэджэну класс Налшык дэт е 2-нэ лицейм нобэ къыщызэ1уахащ.— Налшык дэт 31-нэ курыт еджап1эм яслэ гупи 3-м тещ1ыхьа объект щаухуэ.