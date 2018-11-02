Радио КБР 18.00 kab — 2018.11.19

-«2019-20, 21 гъэхэм КъБ-м и республикэ бюджетым», апхуэдэуи «медицинэ страхованэмк1э фондым и бюджетым» теухуа едэ1уэныгъэхэр республикэм и хабзэубзыху органым пщэдей щек1уэк1ынущ.-«Лъагап1эщ1эхэр» кадрхэр къыхэхынымк1э республикэ зэпеуэ йок1уэк1.— Творческэ индустрием мыхьэнэшхуэ зэри1эм щытепсэлъыхь Урысей-Германие форумым и лэжьыгъэм хэтащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» предприятием и генеральнэ унафэщ1 Т1ымыжь Хьэсэн.-Ди щ1ыналъэм щыщу армэм ираджэхэм я процент 40-м Урысей лъэпкъ гвардием къулыкъу щащ1энущ.-Пыхусыхум щызыхъумэ мастэхэр ц1ыхухэм халъхьэ.