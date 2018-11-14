Радио КБР 18.00 kab — 2018.11.14 18:25

— 2019 гъэм и к1эм ирихьэл1эу КъБ-м и егъэджэныгъэ 1уэхущ1ап1эу 19-м илъэси 3-м нэс зи ныбжь ц1ык1ухэм папщ1э яслэхэр къызэ1уахынущ.«Щэнхабзэр – шы1эныгъэм и лъабжьэщ» жыхуи1э къэрал зэхуаку форумым хиубыдэу нобэ Шэджэм районым семинар щек1уэк1ащ.— Нобэ ноябрым и 14-р фошыгъу узым пэщ1этыным и дунейпсо махуэщ.— Бынит1, е нэхъыбэ зи1э анэм мылъку зэрыратыным щыхьэт техъуэ сертификатыр п1алъэ к1эщ1ым къриубыдэу зыф1агъыхьэу ящ1ащ.— 1уащхьэмахуэ къэлъыхъуак1уэ-къегъэлак1уэ отрядым хэтхэр егъэджэныгъэхэр драгъэк1уэк1ащ.— КъБ-м фэтэр куэду зэхэт унэ мы гъэм ятын хуейуэ щытхэм лэжьыгъэхэр зэрыщек1уэк1ыр къапщытащ.