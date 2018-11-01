Радио КБР 18.00 kab — 2018.11.02 18:28
— КъБ-м и 1этащхьэм и администрацэм и унафэщ1ым и япэ къуэдзэ Алэкъей Арсен нэгъуэщ1 лэжьыгъэ 1энат1э зэрык1уэм къыхэк1ыу и къулыкъур щхьэщах.
— Сабий творчествэмк1э Академием и унафэщ1у щытыныр къыщыхах зэпеуэм щытек1уащ 1эрыпщэ Мурат.
-«Этнографие диктант ин» Урысейпсо 1уэхугъуэшхуэр нобэ щы1ащ.
— Ц1ыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэл1эу гъуазджэхэм я жэщ 1уэхугъуэр ек1уэк1ынущ.
-Урысейпсо зэпеуэм тек1уэныгъэ щызы1эригъэхьащ Къып Мухьэмэд и ц1эр зэрихьэу Къулъкъужын Ищхъэрэ дэт гъуазджэхэмк1э сабий школым.