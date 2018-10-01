Радио КБР 18.00 kab — 2018.10.31 18:24

-Шэджэмыпсым и сэмэгурабгъу лъэныкъуэм телъ лъэмыжыр ремонт щ1ын яухащ.-1уащхьэмахуэ лъапэ и деж бгы лыжэ трассэхэм туристхэр нэзыгъэсыну автобусхэр трагъэувэну я мурадщ.— Адыгей республикэм и лъэпкъ театрым и артистхэм Булгаков Михаил и «Кабала святош» пьесэм къытращ1ык1а спектаклыр ныщхьэбэ Налшык къыщагъэлъэгъуэнущ.— Налшык дэт психоневрологие интернатым нобэ псапащ1э концерт щитащ КъБ-р, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгей республикэхэм щ1ыхь зи1э я артисткэ Хьэрэдурэ Динэ.— Усак1уэ, зэдзэк1ак1уэ Семэн Руслан и тхылъыщ1эм и лъэтеувэ пщэдей Налшык щек1уэк1ынущ.