Радио КБР 18.00 kab — 2018.09.19 18:30
— Дунейпсо Адыгэ Хасэм и е 12-нэ конгресс нобэ Налшык щызэхаублащ. (Шыкъ Мухьэмэд-Хьид – конгрессым хэта ди лъэпкъэгъу).
— Адыгэхэм я махуэм теухуа концерт Музыкэмк1э театрым дакъикъэ бжыгъэ дэк1мэ щыщ1идзэнущ.
-«Еф1ак1уэ, адыгэ лъэпкъ» жыхуи1э 1уэхугъуэр Ткаченко Андрей и ц1эр зезыхьэ музейм нобэ щызэхэтащ. (Мамхэгъ Линэ – Налшык къалэ округ администрацэм и зы управлением и лэжьак1уэ).
— Адыгэхэм я махуэм теухуауэ. (Безрокъуэ Маритэ – Налшык дэт сату-технологие колледжым и унафэщ1ым и къуэдзэ).