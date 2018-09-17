Радио КБР 18.00 kab — 2018.09.17 18:29

— Мы гъэм и мазийм къриубыдэу КъБ-м налогыу сом меларди 9 къыхахащ.-«Куначество» социальнэ проектыр Налшык дэт «Акрополь» центрым нобэ къыщызэ1уахащ. (КIурашын Анзор – КъБ-м граждан жылагъуэ Институтхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ 1уэхухэмк1э и министр).— Электрокъарур къыдэгъэхуэным теухуа Урысейпсо фестивалым хиубыдэу РусГидром и къудамэу КъБ-м щы1эм школак1уэхэм экскурсиехэр ядригъэк1уэк1ащ.— КъБ-м спортымк1э и министерствэм 1эпщэрызауэхэм журналистхэм я упщ1эхэм жэуап щрат пресс-конференц нобэ щызэхэтащ.