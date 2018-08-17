Радио КБР 18.00 kab — 2018.08.16 18:24
— ЖКХ-м, энергетикэм епха предприятиехэр бжьыхьэ-щ1ымахуэ лъэхъэнэм хуэгъэхьэзырыным теухуа Урысейпсо видеоконференцым хэтащ КъБ-м и премьер-министр Мусуков Алий.
-1уащхьэмахуэ и деж зи гур къыщыхэлъэда альпинистыр вертолетк1э кърахьэхыжащ.
-Урысей лъэпкъ гвардием и управленэу КъБ-м щы1эм къит хъыбар.
— Радиом и журналисткэ Къардэн Мадинэ и узым пэщ1этыным теухуауэ зыщ1эзыгъэкъуахэм ф1ыщ1э псалъэк1э защыхуигъазэ зэ1ущ1э щы1ащ. (Къардэн Мадинэ – республикэ радиом и журналисткэ).
-УФ-м щ1ыуэпсыр хъумэнымк1э и министерствэм щытепсэлъыхьащ 1уащхьэмахуэ турист-рекреацэ комплексыр егъэф1эк1уэным.