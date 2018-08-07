Радио КБР 18.00 kab — 2018.08.06 18:36

-Прохладнэ районым и Къэрэгъэш жылагъуэм ц1ыху минрэ 284-м газыр нобэ хуаут1ыпщыжыну я мурадщ.— Пенсионерхэу зи узыншагъэм сэкъат и1э зи унагъуэм исхэм я псэуп1эр ремонт щащ1к1э къэралым субсидие къаритынущ.Налшык Хьэт1охъущокъуэм и жыг хадэм и1э лъэс лъагъуэр ягъэкъэбзащ Чувашием, Татарстаным, Мэзкуу къик1а волонтерхэм.-Налшык Ткаченко Андрей и ц1эр зэрихьэу щы1э музейм нобэ къыщызэ1уахащ сурэтыщ1 Колкутин Андрейрэ абы и щхьэгъусэ Кадыралиевэ Айгюльрэ я лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.— Бэнэк1э хуитымк1э Урысейм и чемпионатым дыжьын медальхэр щызы1эрагъэхьащ Урыш Анзоррэ Къущхьэ Мурадинрэ.