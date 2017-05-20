Радио КБР 18.00 kab — 2017.05.19 18:32

-1уащхьэмахуэ и деж щыгъуэща турист гупыр къэлъыхъуак1уэхэм нобэ сыхьэтыр 13-рэ дакъикъи 3-м и деж къагъуэтыжащ.-Сабийхэм я творчествэмк1э республикэ унэм нобэ щагъэлъэп1ащ а 1уэхущ1ап1эр къызэрызэ1уахрэ илъэс 32-рэ, пионериер къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 95-рэ зэрыхъур.— Адыгэхэм я фэеплъ махуэм хуэгъэза зэхыхьэ КъБКъУ-м нобэ щек1уэк1ащ. (Т1ымыжь Хьэмыщэ – КъБКъУ-м журналистикэмрэ Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я литературэмк1э кафедрэм и унафэщ1).-Адыгэхэм я фэеплъ махуэм теухуауэ майм и 20-21 махуэхэм Налшык 1уэхугъуэ зыбжанэ щек1уэк1ынущ.