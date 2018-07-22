Радио КБР 18.00 kab — 2018.07.20 18:36
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий республикэм и Правительствэм и унэм нобэ щы1ущ1ащ 58-нэ дзэ армэм и командующэ, генерал-майор Никифоров Евгений.
-«Архъыз 21» Кавказ Ищхъэрэ граждан форумыр нобэ щегъэжьауэ июлым и 22 пщ1ондэ Къэрэшей-Шэрджэс республикэм щек1уэк1ынущ.
-УФ-м и МЧС-м и управленэу КъБ-м щы1эм мы гъэм и япэ илъэс ныкъуэм зыф1агъэк1а лэжьыгъэм теухуа пресс-конференц нобэ журналистхэм драгъэк1уэк1ащ.
-КъБ-м и ц1ыхубэ усак1уэ, Социалист лэжьыгъэм и л1ыхъужь К1ыщокъуэ Алим июлым и 22-м Налшык ягу къыщагъэк1ыжынущ.
-КъБКъУ-м и проректору ягъэуващ Геккиев Сулът1ан.