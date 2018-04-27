Радио КБР 18.00 kab — 2018.04.26 18:36

— Кавказ Ищхъэрэм псэуп1э-коммунальнэ хозяйствэм хабзэр щыгъэзэщ1эным теухуа зэ1ущ1э нобэ Налшык щригъэк1уэк1ащ УФ-м и Генеральнэ Прокурорым и къуэдзэ Сыдорук Иван.— Радиацэм и зэранк1э дунейм ехыжахэм нобэ я фэеплъ махуэщ.— КъБ-м и ц1ыхубэ артист, тхак1уэ, драматург Къардэнгъущ1 Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 зэрыхъум и щ1ыхьк1э Урысейпсо щ1эныгъэ конференц нобэ Налшык щек1уэк1ащ. (Гъут 1эдэм – филологие щ1эныгъэхэм я доктор).-Агропромышленнэ комплексым зегъэужьыным теухуа Урысейпсо щ1эныгъэ-практикэ конференц нобэ Налшык щызэхаублащ.-Усак1уэ, зэдзэк1ак1уэ, журналист Уэрэзей Афлик теухуа фэеплъ пшыхь Налшык дэт езанэ гимназием нобэ щек1уэк1ащ.