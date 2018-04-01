Радио КБР 18.00 kab — 2018.04.10 18:35

-Республикэм и щыхьэрым транспорт зэхэк1ып1э гъуэгухэр къызэрызэрагъэпэщыжым зыщигъэгъуэзащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий.-КъБ-м и республикэ радиом и унафэщ1у лэжьа, музыкант Гъурф Бэллэ теухуа фэеплъ концерт Гъуазджэхэмк1э Кавказ Ищхъэрэ къэрал Институтым нобэ щек1уэк1ащ. (Хьэ1упэ Джэбрэ1ил – КъБ-м и ц1ыхубэ артист).-Налшык аэропортым кхъухьлъатэхэр щытелъэтык1, къыщыт1ыс щ1ып1эр ремонт ящ1ащ.-Хэку зауэшхуэр совет сэлэтхэм я тек1уэныгъэк1э зэриухрэ илъэс 73-рэ зэрыхъум теухуа джэгу-зэпеуэ нобэ Налшык щек1уэк1ащ.