Радио КБР 18.00 kab — 2018.03.05

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий республикэм и Правительствэм и унэм нобэ щы1ущ1ащ Урысей Щ1эныгъэ Академием и академик Фортов Владимир— Сабий творчествэмк1э Академием и къудамэ нобэ Май къалэ къыщызэ1уахащ.— КъБ-м мы гъэм социальнэ объект зыбжанэ щ1эуэ яухуэну, апхуэдэуи къызэрагъэпэщыжыну я мурадщ.— УФ-м и кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм хэт, продюсер ц1эры1уэ Нэгъаплъэ Аскэрбий и «Шагъди» документальнэ фильмым и лъэтеувэ мартым и 9-м Налшык щек1уэк1ынущ.