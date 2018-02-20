Радио КБР 18.00 kab — 2018.02.20

— КъБ-м и власть органхэм Тырныауз вольфрам-молибден къыщ1эхып1эм щылэжьэну 1эщ1агъэл1хэр ирагъэджэну я мурадщ— «Адэ-анэхэм ЕГЭ щат» Урысейпсо 1уэхугъуэ нобэ щы1ащ.— УФ-м и Президент хэхыныгъэ ек1уэк1ынум зи узыншагъэм сэкъат и1эхэм папщ1э социальнэ такси лэжьэнущ.— УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, композитор цIэрыIуэ, философ, усакIуэ Хьэ1упэ Джэбрэ1ил нобэ къыщалъхуа махуэщ. (Хьэвжокъуэ Людмилэ — филологие щ1эныгъэхэм я кандидат, усак1уэ).