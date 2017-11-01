Радио КБР 18.00 kab — 2017.11.29 18:37
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий нобэ Мэзкуу щы1ущ1ащ УФ-м финансхэмк1э и министр Силуанов Антон.
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий нобэ Мэзкуу щы1ущ1ащ къэрал мылъку управленэмк1э федерал агентствэм и унафэщ1 Пристансков Дмитрий.
-Къэбэрдей литературэм и классик Щоджэнц1ык1у Алий нобэ и фэеплъ махуэщ. (Къуэщ1ысокъуэ Александр — КъБКъУ-м ц1ыхум гъащ1э узыншэ и1эным теухуауэ къыщызэ1уаха центрым и унафэщ1).
-«1уащхьэмахуэ лъапэ» бгы лыжэ курортым и туркластерыр уэсукхъуэм щыхъумэным теухуауэ зэф1агъэк1 лэжьыгъэр.